قتلت شخصاً وسرقت مبلغاً مالياً ومخشلات ذهبية.. اعتقال عصابة في كركوك

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "تمكنت مفارز مكافحه إجرام كركوك من إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح بعد قيامها بالسطو على إحدى الدور السكنية في منطقة دوميز وسرقة مبلغ قدره (١٠)ملايين دينار، ومخشلات ذهبية، وأجهزة موبايل، وطعن صاحب الدار".وأضافت "حيث شرعت مفارز قسم مكافحة الإجرام بالبحث والتحري، وتم كشف عن العصابة المكونة من أربعة متهمين خلال (٢٤) ساعة ومن خلال التحقيق معهم اعترفو بارتكابهم عدة جرائم سطو مسلح داخل المدينة".واشارت المديرية إلى، انه "تم تصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا وأجري كشف الدلالة على محل الحادث من قبل قاضي التحقيق، وتم توقيفهم وفق المادة (٤٤٤)من قانون العقوبات".