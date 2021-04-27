13 إرهابيا من داعش في قبضة الأمن الوطني

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بهدف بسط واستتباب الامن في محافظة نينوى، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني هناك وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية من إلقاء القبض على 13 عنصراً ارهابياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من احيائها، توزعوا بصفة مقاتلين في فرق (الفرقان، خالد ابن الوليد، مؤتة، نهاوند) المنضوية بما يسمى المعسكرات العامة".واضاف البيان انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الامنية اثناء معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".