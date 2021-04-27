الشرطة تضبط عجلة مسروقة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضبطت مفارز سيطرة السويب التابعة الى سيطرات الكرخ في قيادة شرطة بغداد عجلة مسروقة"، مبينة أنه "أثناء استخدام حاسبة العجلات المؤشر إزائها إشارة ضبط تم تأشير وجود إشارة حجز على أحد العجلات التي تحاول المرور ضمن السيطرة".واضاف البيان "بعد التأكد تبين أن العجلة مسروقة، وتم إحالتها الى مركز شرطة الرضوانية التابع للقيادة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون".