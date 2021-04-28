تعيين اللواء علي خوام مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتعيين اللواء علي خوام، مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب محافظة ديالى.



وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه تم "تعيين اللواء علي خوام، مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب محافظة ديالى، خلفا للعميد علي السوداني".