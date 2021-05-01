القبض على أحد العناصر المطلوبة بتهم الإرهاب في بغداد

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق والتعاون مع اللواء الثاني الفرقة الأولى _ شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم الإرهاب في منطقة العبيدي ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)".واضاف البيان انه "تمت احالته إلى التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".