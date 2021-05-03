وكالة الاستخبارات: القبض على ما يسمى والي الفلوجة بتنظيم داعش

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية اليوم الاثنين، القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين.



وقالت الوكالة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان مفارز الوكالة تمكنت وبجهد استخباري وفني من القاء القبض على الارهابي المكنى (آبو علي الجميلي ) ما يسمى والي الفلوجة والمطلوب وفق احكام المادة (4ارهاب ) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي اعترف خلال التحقيقات الاولية معه بانتمائه الى تنظم القاعدة عام ٢٠٠٥ وعمل ضمن الأوكار الخاصة بايواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية وكان محكوم ١٥سنة وتم الافراج عنه سنه ٢٠١١ وبعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الاسلحة وبعدها هرب الى سوريا بعد عملية تحرير الانبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى وآلي الفلوجه وكان يرتدي حزاما ناسف شخصي واعترف بقيامه بعشرات العمليات الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين الابرياء، وقد تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.