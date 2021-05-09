بالفيديو: لحظة اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاحد، فيديو للحظة اغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء.

وسادت حالة من الغضب والاستياء في صفوف النشطاء، والأوساط الشعبية العراقية، إثر اغتيال الناشط في الاحتجاجات الشعبية، إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء.