شرطة بغداد: القبض على متهم مطلوب بجرائم قتل واعتداء عشائري

اعلنت قيادة شرطة بغداد اليوم الاربعاء، القاء القبض على متهم مطلوب على قضية قتل وثلاث قضايا اخرى تتعلق بالدكة العشائرية



قالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز" انه بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة الشعب التابع لقيادة شرطة بغداد ومن خلال جهود الفريق الذي شكله قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة للبحث عن احد المطلوبين وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل وايضا مطلوب على ثلاث قضايا دكة عشائرية الى مركز شرطة حي سومر حيث تم الاستدلال على مكان المتهم والقاء القبض عليه واقتياده الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.