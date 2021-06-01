الحشد يعلن تعرضه لاستهداف "داعشي" شمالي بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تعرض فوج تابع له لاستهداف "داعشي" شمالي بغداد.

وقالت مديرية الإعلام في بيان مقتضب، إن "فوج بالطارمية بالحشد الشعبي الشعبي يتعرض لاستهداف داعشي شمالي بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.







