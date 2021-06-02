اعتقال إرهابيين وضبط وكر لداعش في عملية للاستخبارات العسكرية

وقالت المديرية في بيان ورد لـالسومرية نيوز، انه " وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الى مفاصلها في قواطع العمليات والتي اكدت تواجد عدد من الإرهابيين وكدساً للعتاد تمكنت على اثرها مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ ( قيادة عمليات نينوى) من إلقاء القبض على أربعة ارهابيين في نينوى".واضافت "في حين تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة المقر المتقدم للعمليات المشتركة من إلقاء القبض على احد الارهابيين في كركوك".واشارت المديرية الى ان " مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت من القاء القبض على ارهابي اخر" .واوضحت المديرية انه " في الوقت الذي تمكنت فيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة قيادة عمليات ديالى من ضبط كدس للعتاد في احد اوكار داعش يضم قنابر هاون عيار ٨٢ ومساطر وصواعق تفجير بالإضافة إلى أرزاق جافه"،مبينتا ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بعدها بتدمير الوكر والمواد موقعيا".واكدت المديرة ان "جميع الارهابيين الملقى القبض عليهم هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".