بالصورة: اندلاع حريق في كرفان تابع للحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في كرفان تابع للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أنه "تم اخماد الحريق الذي اندلع في كرفان تابع للحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء"، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية".