القبض على إرهابيين اثنين حاولا التسلل الى كركوك

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة القت القبض على الارهابيين الاثنين بعد بنصب كمائن لهما في سيطرة التون كوبري وسيطرة تركلان".ولفت البيان الى ان "العملية تمت وفق معلومات دقيقة تم تزويدها من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الى مفاصلها الاستخبارية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اكدت محاولة اثنين من الإرهابيين دخول المحافظة للاتصال بالخلايا النائمة هناك".وختم البيان ان "الارهابيين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".