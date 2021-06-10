مقتل فلاح بهجوم مسلح شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل فلاح بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة اقدمت مساء اليوم، على قتل فلاح ضمن منطقة الشيخ حمد في قضاء الطارمية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.