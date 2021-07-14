اجرام بغداد تطيح بعصابة متخصصة بـ"التسليب" والقتل (فيديو)

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، الإطاحة بعصابة تسليب وقتل في العاصمة.

واظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، تمكن مفارز مكافحة اجرام بغداد الجديدة من القبض على عصابة تسليب وقتل المواطنين وسرقة أموالهم.