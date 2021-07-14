وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ٢٩ مطلوبا بينهم بقضايا إلارهاب

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على (٢٩) مطلوبا بينهم بقضايا إلارهاب في محافظة كربلاء.

قالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتدقيق الأمني ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء المقدسة من خلال تدقيق بيانات النزلاء في الفنادق، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على (٢٩ متهما من بينهم مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) ، ومواد جنائية مختلفة".

واضاف البيان، انه "تم غلق عشرة مرافق سياحية أخرى، وكشف شركتين سياحية وهمية تمارس العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط"، مشيرا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصوليا".