مقتل جندي بنيران مسلح جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل جندي بنيران مسلح جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً يستقل دراجة نارية اقدم عصر اليوم على قتل جندي بسلاح نوع مسدس ضمن منطقة ابو دشير التابعة للدورة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.