القبض على امرأة سرقت 10 آلاف دولار ومصوغات ذهبية من منزل في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب المنصور، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قامت بسرقة مبلغ مالي قدره (10) آلاف دولار أمريكي من داخل أحد الدور السكنية في منطقة المنصور".ولفتت الى ان العملية جاءت "بعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهمة من خلال نصب كمين محكم لها".وتابعت انه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات، وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".