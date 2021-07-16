الناطق باسم القائد العام يعلق على اعتقال قتلة الهاشمي

وقال رسول في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق فكا خيوط الجريمة والوصول إلى الجاني، مبيناً أن العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة من قبل القائد العام".وأعرب عن أسفه أن "يكون قاتل الهاشمي من القوات الأمنية، مشدداً على أن عقوبة القاتل ستكون شديدة كونه ضابطاً في القوات الأمنية".وأشار إلى أن "القوات الأمنية لن تتوانى عن ملاحقة قتلة الصحفيين والناشطين"، لافتاً إلى أنه "هناك خطة لتحديد حركة الدراجات النارية".