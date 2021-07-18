نجدة بغداد تحصي واجباتها خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارز مديرية شرطة نجدة بغداد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، وجهاز تعاطي للمخدرات، وآلات جارحة ضمن منطقة الشعلة"، مضيفة ان "دوريات نجدة الزعفرانية ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما سلاح نوع مسدس عدد ٢ وقيامهما بإطلاق النار على عجلة احد المواطنين".واشارت المديرية الى ان "دوريات نجدة الصمود ألقت القبض على سارق دراجة نارية ضمن منطقة مدينة الصدر"، مبينة ان "زوارق وغواصي النجدة النهرية انتشلت جثة غريق من داخل نهر دجلة قرب منطقة التويثة".واوضحت المديرية انه "تم ضبط ٤ سيارات عليها إشارة حجز ، و ٢١ سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل، تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".