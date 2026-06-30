السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في البصرة



ـ امني



أصدرت محكمة جنايات حكماً، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.





وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم ضبط بحوزة المدان 1 كيلوغرام ونصف من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرتين، بقصد الاتجار بهما وبيعهما بين المتعاطين".



وتابعت انه " الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 27 / أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".