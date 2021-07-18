الإعلام الأمني: القبض على مطلوبين بجرائم قتل في ديالى

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بهدف متابعة المطلوبين للقضاء وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل، فقد تمكن فوج العقرب باللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، من القاء القبض على إثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ( ٤٠٦) في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".واضافت انه "ضبطت بحوزتهما بندقيتين نوع كلاشنكوف مع العتاد"،مشيرة الى انه "تم تسليمهما الى جهة الطلب أصوليًا".