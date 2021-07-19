القبض على مروجي مخدرات في عدة محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " مفارزها في البصرة تمكنت من القبض على متهمين يقومون بترويج المواد المخدرة في المحافظة، وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكرستال، اضافة الى ادوات للتعاطي، في حين تم القاء القبض على 5 متهمين في محافظة بابل وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".واضافت ان "مفارزها القت القبض القبض على متهم في محافظة بغداد/ الكرخ وبحوزته مادة الكريستال المخدرة"، فيما "تم القبض على متهم في محافظة كركوك وبحوزته مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات".