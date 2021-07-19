في البصرة.. الأمن يلاحق تجار المخدرات ومثيري النزاعات العشائرية

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة، نفذت عمليات واسعة ضمن قاطع العمليات للبحث عن المطلوبين قضائيا في تجارة المخدرات والسلاح غير المرخص والنزاعات العشائرية في مناطق شمال وجنوب المحافظة".وأشارت إلى "تمكنت القوة المنفذة من إلقاء القبض على ٩مطلوبين وفق مذكرات إلقاء القبض، اثنين منهم بتجارة المواد المخدرة، وضبط ٦ بنادق كلاشنكوف، وكميات من المواد المخدرة، واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة وذلك من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة".في السياق، أوضح البيان، أن "قسم الاستخبارات في قيادة العمليات تمكن من القاء القبض على ٩ مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة وحجز عدد من العجلات غير أصولية، لاتحمل لوحات مرورية وكذلك دراجات نارية".