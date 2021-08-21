القبض على 9 متهمين والعثور على كدس للاسلحة والاعتدة في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القبض على 9 متهمين بقضايا متنوعة والعثور على كدس للاسلحة والاعتدة في محافظة كركوك

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من القاء القبض على (٧) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة و(٢) آخرين وفق احكام المادة ١/٤ارهاب".

واضاف البيان، ان "قوة مشتركة شرعت من الفوج الثالث اللواء السادس والخمسين بالحشد العشائري ومفرزة من مديرية استخبارات وامن كركوك بمداهمة وكر للإرهابيين في اطراف وادي ابو شحمة بناحية الرشاد، حيث تم العثور على (76)صاروخ نمساوي و(4) عبوات ناسفة وعلبة عتاد خفيف، جرى تدمير الوكر من قبل القوة المنفذة للواجب".