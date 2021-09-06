القبض على عدد من تجار المخدرات في سبع محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها ألقت القبض على 29 متهما في كل من محافظة ( البصرة - ميسان -المثنى - بابل - بغداد /الرصافة - ديالى - كركوك ) بحوزتهم كميات مختلفة من مادة الكريستال المخدرة، ومادة الحشيشة، وأدوية ممنوعة التداول "مؤثرات عقلية "، إضافة إلى أدوات التعاطي، وأسلحة نارية غير مرخصة، وآلات جارحة".واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانونية تخص المخدرات" .