كربلاء.. لجنة وزارية لمتابعة الممارسة الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية

وقال قسم العلاقات والاعلام بمديرية شرطة كربلاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اجريت ممارسة امنية تجسد اليوم الانتخابي في كربلاء المقدسة بهدف الوقوف على جاهزية القوات الامنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واهم التحضيرات الخاصة في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021".واضاف ان "الفريق اول ركن عامر صدام سعيد اشرف على هذه الممارسة وفق الخطط المعدة لهذا الغرض، فيما كان هناك حضور من قبل القادة والضباط على رأس القطعات الامنية المشاركة في كربلاء".