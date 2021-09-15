مطلوبون لكربلاء.. اعتقال خمسة إرهابيين في السليمانية

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات المراجع العليا بخصوص تكثيف الجهد الاستخباراتي لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة حيث استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية من إلقاء القبض على خمسة عناصر إرهابية وذلك من خلال تواجدهم بمحافظة السليمانية، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة(١/٤) إرهاب من محكمة تحقيق كربلاء".وأشار إلى أنه "تم القبض عبر معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية المذكورة أعلاه".