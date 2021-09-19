انفجار عبوة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانفجار عبوة صوتية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة صوتية كانت موضوعة اسفل عجلة مدنية انفجرت ضمن حي التجار في منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد".



وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن إصابات".

