مقتل "ابو رحمة" القيادي البارز لداعش في سامراء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إحدى دوريات الفوج الثالث للّواء الثالث عشر شرطة اتحادية قيادة عمليات سامراء، تمكنت من قتل الإرهابي (ا.ع.ا.ا.ا) المكنى (ابو رحمة)، المسؤول العسكري لجزيرة غرب سامراء".وتابعت القيادة، انه"جرى الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين أثناء محاولتهم سرقة المحال التجارية في منطقة القادرية شمال سامراء، هذا ولازالت القوة مستمرة بالبحث عن الإرهابيين الآخرين اللذين لاذا بالفرار".