الداخلية تستعد لدخول حالة الانذار القصوى "ج" بعد يومين

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، موعد دخول أجهزة الداخلية حالة الانذار القصوى "ج" ومنع الاجازات.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "ابتداءً من 2 تشرين الأول المقبل، فإن أجهزة الداخلية كافة تدخل حالة الانذار القصوى (ج) ومنع الاجازات لحين انتهاء الانتخابات".