الشمري يتفقد حماية المراقبين الدوليين ويشيد بخبرتهم العالية (صور)

تفقد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، حماية المراقبين الدوليين الذين يرافقون المراقبين لحمايتهم.

وقال مراسل السومرية إن "الشمري تفقد حماية المراقبين الدوليين"، مبينا إن "نائب قائد العمليات المشتركة رحب بالمراقبين الدوليين".

وكان قادة أمنيون قد أكدو لـ السومرية نيوز في وقت سابق، أن "كافة قطعات وزارة الداخلية على استعداد تام لتأمين المراكز الانتخابية، وقوات الرد السريع والاستخبارات والأمن وجميع الأصناف ضمن الواجب، هي مستعدة لتوفير كامل الحماية لسير العملية الانتخابية".