الغلاي للسومرية: النتائج الاولية ستكون بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام

وقالت الغلاي في حديث لـ السومرية، إن "الاقبال كبير على مراكز الاقتراع حتى الان"، مبينة أن "هناك 100 موظف فني يتواصلون مع جميع الموظفين في مراكز الاقتراع".وأضافت، ان "اجهزة الاقتراع ستغلق في تمام الساعة 6 مساء ولا تمديد لعملية التصويت"، مشيرة الى ان "النتائج الاولية ستكون بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام".واشارت الغلاي الى، ان "نتائج التصويت الخاص ستكون مع اعلان نتائج التصويت العام".