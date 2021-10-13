الدفاع المدني تعالج كميات كبيرة من المتفجرات في ديالى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزمعالجة القنابل غير المنفلقة و بحضور مكتب متفجرات مندلي ووفد من منظمة السلام من اجل الانسان برفع مخلفات حربية في قرية السلام وقرية الحزام الحدودية بناحية قزانية بعد الاخبار عليها من قبل مدير الناحية".واضافت انه "تم رفع قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم وحشوه دافعه لصاروخ قاذفه RBG7 في حين قام مكتب المتفجرات برفع ٧٣ لغم نوع VS ضد الاشخاص وايداعها في الغرفة الحصينة بغية إتلافها لاحقاً وحسب السياقات المعمول بها".