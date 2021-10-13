توضيح رسمي بشأن "إلغاء نظام البديل"

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تؤكد ان ما يخص الغاء نظام البديل والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الصفحات هو موضوع لاصحة له، مبيناً أن قرار العمل بالوجبات هو قرار مؤقت تم وضعه نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بها البلد بسبب إجراء عملية الانتخابات العامة وما يتطلبه من جهد مضاعف من القوات المسلحة لتوفير الحماية اللازمة لموظفي مفوضية الانتخابات إضافة الى واجب نقل صناديق الاقتراع".وأشارت إلى أنه "سيستمر العمل بهذا النظام لحين إقرار نتيجة الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، وسيتم اعادة العمل بنظام البديل بعدها"..ودعت الدفاع، "منتسبيها الأبطال الذين سطروا اروع صورة البطولة والتضحية خلال معارك التحرير وخلال عملية الانتخابات وخلال واجباتهم الإنسانية التي يكلفون بها، الى ضبط النفس والبقاء كما عهدناهم رجال صناديد في خدمة الوطن".