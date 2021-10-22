منظمة الطيران الفيدرالية تلغي جزءاً من التحذير الجوي على العراق

وقال مدير قسم أدارة الحركة الجوية، جاسم عبد علي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد تنفيذ توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي والتنسيق العالي مع كافة الجهات المعنية و الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة والمشاركة في الاجتماعات والندوات العديدة مع منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) و جمعية النقل الجوي (اياتا) و الشركات العابرة للفضاء الجوي العراقي تم الغاء جزء من التحذير الجوي الذي تم فرضه منذ عام 2014 على الفضاء الجوي العراقي ابان الحرب على تنظيم داعش الارهابي".واوضح، ان "تقليص التحذير على الفضاء الجوي العراقي خطوة ايجابية لها ابعاد اقتصادية واضحة تؤدي الى زيادة عدد الطائرات العابرة للفضاء الجوي العراقي وبالتالي ترفع واردات الميزانية العامة للدولة".وأشار الى ان "إدارة الطيران الفيدرالية FAA قامت اليوم برفع اعلان الطيارين NOTAM الخاص بالفضاء الجوي العراقي الذي كان يعتبر الأجواء غير آمنة وخطرة على نواقل الطيران الامريكية ولمدة ثمان سنوات تم اليوم استبدالها بإعلان جديد يعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32000 قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران".