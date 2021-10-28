الكاظمي يصدر عدة توجيهات إلى القادة الأمنيين في ديالى

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماع خُصّصلبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة".

وبحسب البيان، قدّم القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى الشعب العراقي ولذوي الشهداء المدنيين الأبرار الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يشملهم برحمته، ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.

وعدّ الكاظمي أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بالأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في القوات الأمنية.

وقال الكاظمي إن "عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في المحافظة، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك"، مطالبا "جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين؛ لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، أصدر القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى؛ من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والقضاء على فلول التكفير الإرهابي والداعشي فيها.

ووجّه بتفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره وتشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها.