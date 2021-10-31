الكشف عن تفاصيل سقوط ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" في بغداد (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة صواريخ نوع (كاتيوشا) سقطت في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، أحدها في شارع النقابات قرب مستشفى الهلال الاحمر، والثاني في شارع الاميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي ( البناية متروكة)، والثالث بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور".واضاف، ان "جميع الحوادث لم تُخلّف إصابات تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بسيارة مدنية والسياج الخارجي لدائرة الإسالة".