بحضور قائد عمليات العزم الصلب.. أجتماع هام للقيادات الأمنية في العراق (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استضاف اجتماعاً بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها في قوات التحالف برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، وبحضور نائبه العميد ريتشارد بيل (المملكة المتحدة) ومدير الادارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية العميد فنسنت كوست (فرنسا)".وأضاف البيان، إنه "تم ضمن اطار المباحثات الفنية الامنية، مواصلة نقاش الخطط التي من شأنها الوصول الى المرحلة التي لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي".وتابع، "كما حضر معاون رئيس اركان الجيش العراقي وقادة الاسلحة ( البرية - الجوية - الدفاع الجوي - طيران الجيش - القوة البحرية ) ومدير الاستخبارات العسكرية وممثل وزارة البشمركة الذين قدموا ايجازاً عن عملياتهم وخططهم للعمل مع قوات التحالف بعد انتقاله الى دور المشورة والمساعدة والتمكين".واشارت الأطراف بحسب البيانن الى "عملية اجلاء أكثر من ٢١٠٠ شحنة من المعدات العسكرية من العراق، وذلك ضمن إطار الانتقال المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف الى الدور الاستشاري وغير القتالي".كما اكدت الأطراف مجدداً على "التزامها بالشراكة المستمرة بين القوات الامنية العراقية والتحالف، وحددت بشكل اوضح كيفية قيام التحالف بمواصلة دعم القوات الامنية العراقية عبر دوره في المشورة والمساعدة والتمكين، واتفقت على اعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم بشكل فصلي، وفق ما جاء في البيان".وبحسب البيان، "فقد اشارت الأطراف أيضا الى التحويل الناجح لملكية المعدات الى الجانب العراقي خلال الاشهر الماضية، والتي شملت أكثر من ١٨٠٠ ما بين عجلات مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه وعجلات اخرى، والتي ساهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من داعش"كما اتفقت الأطراف "على الاستمرار بعقد جلساتهم المنتظمة عن طريق الاجتماعات المستقبلية مع مجموعة التنسيق الأمني العراقية لغرض استكمال مناقشة الخطوات المتبقية للانتهاء من انتقال قوات التحالف إلى الدور غير القتالي بحلول الوقت المحدد له في نهاية هذا العام".إلى ذلك، أوضح البيان، إن "الحكومة العراقية أكدت التزامها مجدداً بحماية افراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية، مبينة إن افراد التحالف متواجدون بدعوة من العراق وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والاعراف الدولية".