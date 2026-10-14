جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل ثلاثة متهمين في بغداد والديوانية

أعلن ، الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب والمخدرات في والديوانية.

وقال الجهاز في بيان، "بعد متابعة استخبارية دقيقة، ووفقاً لأوامر قضائية، نفذ أبطال عمليتين أمنيتين منفصلتين في العاصمة ، أسفرتا عن إلقاء القبض على متهمَين اثنين مطلوبَين بقضايا تتعلق بالإرهاب".

وأضاف "في واجب أمني آخر في ، ألقى أبطال جهازنا بالتعاون مع والمؤثرات العقلية في المحافظة القبض على متهم ثالث مطلوب للقضاء بقضايا تتعلق بالمخدرات".