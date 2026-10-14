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الإطاحة بمتهمين احتالا على 29 معتمراً واستوليا على أموالهم في بغداد
أمن
2026-10-14 | 11:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
242 شوهد
أعلنت قيادة شرطة
بغداد
/
الكرخ
، اليوم الأربعاء، الإطاحة بمتهمين احتالا على 29 معتمراً واستوليا على أموالهم بحجة السفر إلى الديار
المقدسة
.
وذكر بيان للقيادة، انه "بإشراف قائد شرطة
بغداد
الكرخ
اللواء الحقوقي
عدنان حسن
حمد، ومتابعة ميدانية من
مدير مديرية
نجدة الكرخ العميد الحقوقي
علي عدنان
الوائلي، تمكنت مفارز قاطع نجدة المطار من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المعتمرين، إثر ورود بلاغ عبر سيطرة الاستجابة (911)".
وجاءت العملية – وفق البيان – "بعد ورود معلومات عن تعرض حملة للمعتمرين، البالغ عدد أفرادها (29) شخصاً، للاحتيال من قبل المتهمين، اللذين يُشتبه بقيامهما بأخذ المستمسكات الشخصية ومبالغ مالية منهم بحجة تأمين سفرهم إلى الديار
المقدسة
لأداء مناسك
الحج
".
وأضاف انه "على الفور، تحركت المفارز الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من استدراج المتهمين وإلقاء القبض عليهما، بإشراف آمر قاطع نجدة المطار، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة المتورطين بجرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من الاستغلال".
وأشار الى "ضبط هاتفي اتصال بحوزة المتهمين، وتسليمهما مع المضبوطات إلى معاونية المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
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مدير مديرية
مديرية نجدة
علي عدنان
عدنان حسن
حسن حمد
المقدسة
بغداد
الكرخ
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