الإطاحة بمتهمين احتالا على 29 معتمراً واستوليا على أموالهم في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "بإشراف قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد، ومتابعة ميدانية من نجدة الكرخ العميد الحقوقي الوائلي، تمكنت مفارز قاطع نجدة المطار من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المعتمرين، إثر ورود بلاغ عبر سيطرة الاستجابة (911)".وجاءت العملية – وفق البيان – "بعد ورود معلومات عن تعرض حملة للمعتمرين، البالغ عدد أفرادها (29) شخصاً، للاحتيال من قبل المتهمين، اللذين يُشتبه بقيامهما بأخذ المستمسكات الشخصية ومبالغ مالية منهم بحجة تأمين سفرهم إلى الديار لأداء مناسك ".وأضاف انه "على الفور، تحركت المفارز الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من استدراج المتهمين وإلقاء القبض عليهما، بإشراف آمر قاطع نجدة المطار، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة المتورطين بجرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من الاستغلال".وأشار الى "ضبط هاتفي اتصال بحوزة المتهمين، وتسليمهما مع المضبوطات إلى معاونية المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".