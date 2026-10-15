احداث امنية في بغداد صباح اليوم

وقال المصدر لـ ، ان "فتاة تولد 2010 اقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلق في سقف داخل منزلها ضمن منطقة الدورة ببغداد".واضاف "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".وتابع في حادث اخر ان " قوة امنية القت القبض على 3 اشخاص مطلوبين بتهمة قتل مواطن العام الماضي باطلاق النار عليه وطعنه بالسكاكين في شرقي العاصمة".وبين ان "المطلوبين هربوا الى المحافظات الجنوبية والتنقل من مكان الى اخر هربا من القوات الامنية"، لافتا الى انه "تم استدراجهم ونصب كمين محكم لهم والقبض عليهم".