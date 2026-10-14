القبض على متهمة بارتكاب جريمة داخل شقتها في بابل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار استجابتها السريعة للتعامل مع الحوادث الجنائية وحفظ أمن المجتمع، توجهت المختصة فور تلقي البلاغ إلى محل حادث مؤسف ضمن إحدى مناطق في شقة سكنية، وقد أسفرت المعاينة ومباشرة الإجراءات عن تسجيل وفاة فتاة، فضلاً عن إصابة اثنين آخرين نتيجة تعرضهم لإصابات بليغة بواسطة آلة جارحة (سكين مطبخ)".وأضافت انه "تم إلقاء القبض على المتهمة، والتي تبين أن لها صلة قرابة بالضحايا وتساكنهم في الدار ذاتها"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوال المتهمة بالاعتراف بارتكاب الحادث، حيث صدّقت أقوالها قضائياً، وجرى توقيفها وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات".وأكدت ان "التحقيق لا يزال مستمراً لمعرفة المزيد من التفاصيل والخلفيات حول ملابسات الحادث، بإشراف مباشر من الجهات المختصة".