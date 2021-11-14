تفكيك شبكة إرهابية والإطاحة بعناصرها غربي العراق

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات دقيقة قدمتها شعبة المصادر بمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت فيها وجود شبكة إرهابية في قضاء الفلوجة بالانبار تخطط لتنفيذ عملية ارهابية داخل القضاء".وأضافت، أنه "على اثر ذلك توجهت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة ( قيادة عمليات الانبار ) نحو أهدافها وتمكنت من القاء القبض على إرهابيين اثنين من الشبكة في منطقة الجولان، فيما القي القبض على الإرهابي الثالث لنفس الشبكة في منطقة الصقلاوية بالفلوجة، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب".