اشترك بتفجير مركز للشرطة في بابل.. القبض على شرعي "كتبية الفاروق"

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الإرهابي قام بالعديد من الاعمال الارهابية منها، ضرب الصهاريج المحملة بمادة البنزين والكاز على الطريق الرابط بين الحصوة -المحمودية وادت الحادثة الى حرق ٧صهاريج، ونصب ولصق العبوات الناسفة وتفجيرها، على المنتسبين في الاجهزة الامنية والمواطنين وادت الى استشهاد اربع اشخاص، فضلا عن نصب عبوة ناسفة وتفجيرها داخل مركز شرطة القرية العصرية ادى الحادث الى انهيار المركز واغتيال افراد الشرطة".وأوضحت، إن "الإرهابي كان يشغل منصب شرعي لكتيبة الفاروق الارهابية وكان ينظم التوبة لابناء الصحوات بعد تسليم سلاحهم وتقديم المساعدات لجرحى داعش وتقديم والدعم اللوجستي لهم، حيث دونت اقواله ابتدائيا و قضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".