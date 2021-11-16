اعتقال متهمين برمي قنبلة على مدرسة شرقي بغداد

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "منتسبي حماية هدف (اعدادية النجاة للبنات) ضمن قاطع حماية منشآت الصدر الأول، احد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، من القاء القبض على اشخاص إثنين يستقلون دراجة نارية مشتبه بهم برمي رمانة دخانية على المدرسة من الباب الخلفي".وأشارت إلى أن "منتسبي حماية المدرسة باشروا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم الى مركز شرطة الحبيبة لينالوا جزاءهم العادل".