توجيهات امنية جديدة بشأن التظاهرات وسط العاصمة بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، استمرارها بتأمين الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوات حفظ القانون تواصل تنفيذها لخطط تأمين الحماية للتظاهر السلمي وسط العاصمة بغداد، حيث واصلت قواتنا الأمنية توفير مستوى عال من الحماية بالقرب من مكان تواجد المتظاهرين تهدف لخلق أجواء آمنة للتظاهر".

واضاف البيان، انه "تم التوجيه بالتعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وباشراف القادة والامرين المتواجدين على رأس قطعاتهم، بالإضافة الى تسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية الراغبة بتغطية التظاهرة".

وتابع، "من الجدير بالذكر ان التظاهر السلمي المنطلق وفق إجراءات وضوابط رسمية، حق كفله الدستور العراقي.