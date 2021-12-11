فرنسا تعلن استعدادها لتقديم الدعم الكامل للقوات الامنية العراقية

استقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير كامل عبدالله الشمري، رئيس اركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق اول تييري بوركارد في مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجانبان ناقشا سبل التعاون المشترك بين البلدين، وعمل المستشارين الفرنسيين العاملين ضمن التحالف الدولي في مساعدة القوات المسلحه العراقيه وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الارهاب".

وبحسب البيان، ثمن نائب العمليات المشتركة جهود القوات الفرنسيه في عمليات التحرير ودورها الفاعل كجزء من قوات التحالف الدولي طيلة السنوات الماضية.

وبدوره اشاد رئيس الاركان الفرنسي بقدرة القوات العراقية وخبراتها في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق النصر على داعش بوقت قياسي"، مشددا الى ضرورة الحفاظ على هذا النصر الكبير وان دور المستشارين الفرنسيين الموجودين في العراق هو لتقديم الاستشارة والتدريب ومساعدة القوات العراقية في هزيمة داعش".

كما ابدى اعجابه الكبير بالاداء الرائع للقوات الامنية العراقية في تامين الانتخابات"، مضيفا ان "فرنسا تسعى دائما لتقديم الدعم الكامل للقوات الامنية العراقية وفقا للاتفاقات الثنائية بين الطرفان وحسب ما تحتاجه تلك القوات".

وفي نهاية اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي في بغداد وعدد من القيادات الامنية العراقية والفرنسية جدد الطرفان الالتزام بالتعاون والتنسيق المشترك بما يخدم تحقيق الامن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب.