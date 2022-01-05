حملة جديدة ضد مروجي المخدرات في بغداد.. هذه نتائجها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة مخدرات مدينة الصدر، تمكنت من اعتقال سبعة متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة في (حي الكوفة) شرقي بغداد، ضبط بحوزتهم (نصف كيلوغرام) من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها مع ميزان الكتروني".وأشار البيان إلى إنه "تم إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".