الصدر يغرد عشية عيد الجيش العراقي ويعد بتقويته

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "من أهم صفات جيشنا العراقي البطل هو التفاني والفناء في الوطن مضافاً إلى نكران الذات.. فلم أسمع منه يوماً من الأيام وهو يرائي بجهاده أو يمن على الشعب بحربه ضد الإرهاب أو تحريره للمناطق المغتصبة".وأضاف، "رحم الله شهداءه وشافى جرحاه وتقبل الله عمله وسنبقى ساعين لتقويته وهيبته ونبقى رافضين للتعدي عليه بالكلام أو بغير ذلك.. فقوة جيشنا قوة للوطن".وأتم الصدر، "حيا الله جيشنا الهمام.. حامي السلام وراعي الوحدة والوئام".وتأتي تغريدة الصدرـ عشية الذكرى الـ101 لتأسيس الجيش العراقي، والتي تصادف 6 كانون الثاني 2022.