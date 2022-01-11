الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الأولى

دعت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، المتقدمين للقبول في الدورة (112) الكلية العسكرية الأولى لمراجعة الكلية في الرستمية؛ لإجراء المقابلة النهائية.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تدعو المتقدمين للقبول في الدورة (112) الكلية العسكرية الأولى، الذين سبق وأن قدّموا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع للمدة من 1 / 8 / 2021 والى 10 / 8 / 2021، وللمدة من 25 / 11 / 2021 الى 29 / 11/ 2021، واجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح، مراجعة الكلية العسكرية الأولى في الرستمية؛ لغرض إجراء المقابلة النهائية، وحسب الجدول في الملحق (أ)، والجدول في الملحق (ب) المرفقين أدناه: